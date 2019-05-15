Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılmıştı.





Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Enes Kanter, ABD dışında bir ülkeye seyahat etmekten korkuyor. Bunun için ABD'li senatör Ron Wyden'ı devreye sokan Kanter, tutuklanmama garantisi istedi.





TRUDEAU'YA MEKTUP

ABD'li senatör Ron Wyden, FETÖ'cü Enes Kanter hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya mektup yazdı. Oregon Senatörü Wyden, Kanter'in forma giydiği Portland Trail Blazers'ın, NBA finaline kalması halinde güvenli bir şekilde Kanada'ya girebilmesinin sağlanmasını talep etti.