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  • 15.05.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 12:56

'li senatör, 'cü 'e kol kanat gerdi: Tutuklamayın

dışında bir ülkeye seyahat etmekten korkan 'cü 'in takımı 'da maç yapabilir. Interpol'ün le aradığı Kanter, ABD'li senatör 'ı devreye sokarak tutuklanmama garantisi istedi.

ABD'li senatör, FETÖ'cü Enes için mektup yazdı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, çıkarılmıştı.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Enes Kanter, dışında bir ülkeye seyahat etmekten korkuyor. Bunun için ABD'li senatör 'ı devreye sokan Kanter, tutuklanmama garantisi istedi.

TRUDEAU'YA MEKTUP
ABD'li senatör Ron Wyden, FETÖ'cü Enes Kanter hakkında Başbakanı Justin Trudeau'ya mektup yazdı. Oregon Senatörü Wyden, Kanter'in forma giydiği 'ın, NBA finaline kalması halinde güvenli bir şekilde Kanada'ya girebilmesinin sağlanmasını talep etti.


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