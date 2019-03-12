NBA'DE forma giyen FETÖ firarisi Enes Kanter, terör estirdi. FETÖ'ye bağlılık yemini eden Kanter, teröristbaşı Gülen'i de manevi babası ilan etti. FETÖ propagandası yapan Kanter, çıktığı her platformda da Türkiye'ye kötüledi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve eski NBA yıldızı Hidayet Türkoğlu ise FETÖ'cü basketbolcu Kanter ile ilgili ABD'nin önde gelen spor kanalı ESPN'e röportaj verdi.
Türkoğlu, NBA yetkililerini Enes Kanter konusunda dikkatli olmaları konusunda ikaz etti. Şunları söyledi: "Enes Kanter, terörist bir lideri açıkça desteklediğini belirtiyor. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim dikkatli olmalarıdır. Türkiye'nin Kanter ve terörist Gülen konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir liderin propagandası için kullanıyor."
Türkoğlu, NBA yetkililerini Enes Kanter konusunda dikkatli olmaları konusunda ikaz etti. Şunları söyledi: "Enes Kanter, terörist bir lideri açıkça desteklediğini belirtiyor. Amerikalı dostlarıma tek söyleyeceğim dikkatli olmalarıdır. Türkiye'nin Kanter ve terörist Gülen konusundaki görüşlerinin bilinmesini istiyorum. Enes Kanter, NBA platformunu terörist bir liderin propagandası için kullanıyor."
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