İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle dünden bu yana şehit olan Filistinlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden Muhammed Abdunnebi Ebu Armane (30) ve Mahmud Semir Ebu Armane (27) şehit oldu.

Açıklamada ayrıca devam eden saldırılar nedeniyle yaralanan Filistinlilerin sayısının 105'e çıktığı belirtildi.

Muhammed Abdunnebi ve Mahmud Semir'in hayatını kaybetmesiyle cumartesiden bu yana süren İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 10 Filistinli şehit olmuştu.

Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü.

İSRAİL-GAZZE ARASINDAKİ GERGİNLİK

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde AA'nın ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.