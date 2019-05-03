Son dakika haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu, 2 Filistinli ağır yaralandı. Şehit ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den sınırdaki askerlere ateş açılması sonucu biri orta derecede, diğeri hafif şekilde olmak üzere 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca açılan ateşe karşılık Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktanın hava aracıyla vurulduğu kaydedildi. Söz konusu bombardımanı gerçekleştiren hava aracının türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

50 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 10'unun çocuk, 3'ünün ilk yardım görevlisi, 2'sinin kadın ve 1'inin ise gazeteci olduğu kaydedildi.