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  • 05.05.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 14:39

Son dakika: İsrail yine vurdu: Şehit sayısı 9'a yükseldi

İsrail ile Gazze arasındaki sınır çatışmalarının üçüncü gününde İsrail’in saldırıları sonucu biri anne karnında 7 Filistinli şehit olmuştu. İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli daha şehit oldu. Böylelikle İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 9'a yükselmiş oldu.

İsrail yine vurdu: Şehit sayısı yükseliyor

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında hamile bir anne ve küçük çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ile birlikte şehitlerin sayısının 7'ye yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 50 olduğunu duyurmuştu.

Gazze sınırında 22 yaşındaki Imad Muhammed Nasır, Gazze'nin doğu kesiminde 2,5 yaşındaki Saba Mahmut, yine Gazze'nin doğu kesiminde 37 yaşındaki Salih Abu Arar ve daha anne karnındaki Abdullah Abu Arar şehit düşmüştü.

İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI
Netanyahu'nun talimatı sonrası İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli daha şehit oldu.

Böylelikle İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 9'a yükselmiş oldu.

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