Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 05.05.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 19:37

'dan ABD'ye çağrısı

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'daki darbe girişimine ilişkin ABD'ye uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde hareket etme çağrısında bulundu.

Rusya'dan ABD'ye Venezuela çağrısı
Lavrov, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Moskova'daki görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Venezuela'daki darbe girişimini değerlendiren Lavrov, "Caracas'ta zorla iktidar değişimi girişiminin elbette, demokratik süreçle ilgisi yok. Bu girişim, krizin siyasi yollarla çözülmesini baltalıyor. Böyle bir çizginin devam ettirilmesi kötü sonuçlara yol açar." dedi.



Devlet Başkanı 'in ABD Başkanı ile iki gün önce telefonda görüştüğünü hatırlatan Lavrov, "ABD'yi ve destekçilerini sorumsuz planlardan vazgeçmeye ve yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza da Venezuela'nın egemenliğinin herhangi bir güç tarafından bozulmayacağını vurguladı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan ABD'ye Venezuela çağrısı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri