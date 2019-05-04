ABD, Venezuela'yı karıştırdı. ABD'nin desteklediği muhalif lider Juan Guaido, 30 Nisan'da muhalefet destekçisi askerleri sokağa çağırıp darbe yapmaya kalkıştı. Ordu ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanında yer aldı. Halkın ve ordunun desteğiyle, darbe girişimi bastırıldı. Venezuela'da 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta hareketlenen sokaklar sakinleşmeye başladı. Maduro, darbe girişiminin Beyaz Saray'dan yönetildiğini açıkladı. Askerlerle birlikte gövde gösterisi yaptı. Darbecilere karşı tutumunu sertleştiren Maduro, "Birilerinin kafasının kesilmesi gerekiyorsa keseceğiz" mesajını yolladı. Başarısız darbe girişimi, ters tepki ve Venezuela iktidarına yaradı. Uluslararası kamuoyu, ABD'nin desteklediği darbe girişimine tepki olarak Maduro'dan yana tavır aldı.