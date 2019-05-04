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darbesi 'da ters tepti!

, ’yı kaosa sürükledi. Ülkede darbe yapmaya yeltendi. Ancak bastırılan kalkışma ters tepti. Maduro yönetimi, güven tazeledi...

, 'yı karıştırdı. ABD'nin desteklediği muhalif lider Juan Guaido, 30 Nisan'da muhalefet destekçisi askerleri sokağa çağırıp darbe yapmaya kalkıştı. Ordu ise Devlet Başkanı 'nun yanında yer aldı. Halkın ve ordunun desteğiyle, darbe girişimi bastırıldı. Venezuela'da 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta hareketlenen sokaklar sakinleşmeye başladı. Maduro, darbe girişiminin 'dan yönetildiğini açıkladı. Askerlerle birlikte gövde gösterisi yaptı. Darbecilere karşı tutumunu sertleştiren Maduro, "Birilerinin kafasının kesilmesi gerekiyorsa keseceğiz" mesajını yolladı. Başarısız darbe girişimi, ters tepki ve Venezuela iktidarına yaradı. Uluslararası kamuoyu, ABD'nin desteklediği darbe girişimine tepki olarak Maduro'dan yana tavır aldı.

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