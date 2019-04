ABD'nin Wisconsin eyaletinde miting yapan Donald Trump, "Bakın, Suudi Arabistan zengin bir ülke. Onları savunuyoruz, destekliyoruz. Gerçek şu ki, paradan başka bir şeyleri yok. Biliyorum, sizler Suudi Arabistan'ı desteklememizi istemiyorsunuz fakat bizden 450 milyar dolarlık alımları var. Onları kaybetmek istemiyorum" dedi.

"SİZİN İÇİN YIRTINIYORUZ"

Donald Trump, "Kral'ı aradım, ona sizi savunmak için yırtınıyoruz (We're losing our ass)" dedim. Bana, önceki yönetimlerden hiç böyle bir telefon almadığını söyledi. Ben de 'çünkü öncekiler aptaldı' cevabını verdim. Dürüst olmak gerekirse, bu iş New York'taki bir kiracıdan para talep etmekten daha kolay ve güvenli." dedi.





"ANLAŞMAMIZ SÜRMELİ"

Kaşıkçı cinayetinden sonra, Washington Post'a konuşan Trump, "Dünya tehlikeli bir yer. Eğer iş birliğimizi aptalca bozarsak, bundan en çok faydalananlar Rusya ve Çin olur. Bu, ABD'nin kendi eliyle onlara direkt yardımı gibi olur." ifadelerini kullanmıştı.