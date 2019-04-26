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  • 26.04.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 17:20

Son dakika... Trump'tan 'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Son dakika... Başkanı Trump 'e fiyatlarını indirme çağrısı yaptı. Trump'ın açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 2.5 oranında düştü.

Trump'tan OPEC'e çağrı

Son dakika haberine göre, Başkanı Trump 'e fiyatlarını indirme çağrısı yaptı. Trump'ın açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 2.5 oranında düştü.

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