Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Trump OPEC'e petrol fiyatlarını indirme çağrısı yaptı. Trump'ın açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 2.5 oranında düştü.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Trump OPEC'e petrol fiyatlarını indirme çağrısı yaptı. Trump'ın açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 2.5 oranında düştü.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.