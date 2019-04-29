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Trump, ile ilgili ilginç bir detayı paylaştı! Kral Selman'a 500 milyon dolar...

Suudi 'para'bistan
ABD Başkanı , Wisconsin'de düzenlenen bir etkinliğe katılarak burada ile ilgili ilginç bir detayı da kamuoyuyla paylaştı. Trump, Suudi Arabistan Kral'ını aradığını belirterek, "'ı severim. Kral'a 'Sizi korumak için k.çımızı yırtıyoruz ve sizin çok paranız var' dedim. O da 'Beni neden aradın ki? Daha önce kimse (herhangi bir Başkanı) beni bu nedenle aramamıştı' dedi. Ben de 'Onlar salaktı da ondan' dedim ve parayı yolladı" diye konuştu. Trump bir telefonla Suudi Kral'ından 500 milyon dolar aldığını anlattı.

Ayrıca Trump, "Tek telefonla bize 500 milyon dolardan fazla para verdiler. Biz onları koruyoruz. Bunlar zengin ülkeler. Ayrıca bizden çok şey de satın alıyorlar. Bize 450 milyar dolar da verdiler. Ben bu parayı kaybetmek istemiyorum" dedi.

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