Dünya mirası Notre Dame Katedrali, Paris'in simgesiydi. 1163 yılında temelleri atılan yapı, 182 yılda bitmişti. 850 yıllık eser, 6 ay önce onarıma girmişti. Pazartesi akşamı ise yüreğimizi yakan haber geldi. Tarihi yapıdan alevler yükseldi.





KÜLLERİNDEN DOĞDU

Yangın 8.5 saatte söndürülebildi. Katedralin çatısı ve kulesi çökerken, taştan yapılan ana gövde ayakta kalabildi. Büyük hasar gören tarihi binanın onarımı için seferberlik ilan edildi. Louis Vuitton ve Gucci'nin ardından Apple CEO'su Tim Cook, 50 milyon Euro bağışlayacağını söyledi. Fransız kozmetik şirketi L'Oreal 200 milyon Euro, Total 100 milyon Euro, Fransız milyarder Marc Ladreit de Lacharriere ise 10 milyon Euro bağış yapacağını ilan etti. Vatikan, Ukrayna ve Almanya da yardıma hazır olduklarını bildirdi. Bağış miktarı 1 milyon Euro'ya yükseldi. Öte yandan yangın, Fransız yazar Victor Hugo'nun Notre Dame Katedrali'ne adadığı romanı "Notre Dame'ın Kamburu" adlı kitabını satışlarını yükseltti.



SATIŞ REKORU

Fransız yazar Victor Hugo, 1829'da yıkılmaya yüz tutan Notre Dame Katedrali'nin eski ihtişamına kavuşması için "Notre Dame'ın Kamburu"nu yazmıştı. Kitap sayesinde tarihi yapı kurtarılmıştı. Yangının ardından ölümsüz eserin satışları arttı.

Notre Dame'da çıkan yangın sonrası oluşan zarar, havadan çekilen görüntülerle gün yüzüne çıktı. Uzmanlar ise onarım çalışmalarının 15 yılı bulacağını açıkladı.