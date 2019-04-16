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Son dakika... Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5 saat sonra söndürüldü

Son dakika... İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

16.04.2019 06:21 - Son Güncelleme: 16.04.2019 06:33
Son dakika... Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5 saat sonra söndürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü.

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Son dakika... Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5 saat sonra söndürüldü

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, basına yaptığı açıklamada, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Son dakika... Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5 saat sonra söndürüldü

France 24 televizyonu kanalı da yetkililerin açıklamalarına dayanarak yangının söndürüldüğünü duyurdu.

Son dakika... Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5 saat sonra söndürüldü

Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Son dakika... Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5 saat sonra söndürüldü

Twitter'dan 1 milyon 600 bin paylaşım

Bu arada, Fransız basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya platformu Twitter'da birkaç saat içerisinde yangına ilişkin 1 milyon 600 bin paylaşım yapıldı.

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