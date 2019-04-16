Son dakika... Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5 saat sonra söndürüldü
Son dakika... İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.
Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.
16.04.2019 06:21
- Son Güncelleme: 16.04.2019 06:33
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü.
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