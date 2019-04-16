Notre Dame yangınını 15 yıl önceden mi bildiler?

2004 yılında sinemalarda gösterilen romantik komedi filminin bir sahnesinde Ethan Hawke'ın canlandırdığı karakter Jesse ile Céline karakterinin bir tekneden Notre Dame Katedrali'ni izlediği görülüyor. Bu sahnede iki karakter arasında şöyle bir diyalog geçiyor:

"Jesse: Bir seferinde bir hikaye duymuştum; Almanlar işgal ettikleri Paris'ten çekilirken Notre Dame'a bomba yerleştirmişler. Bombayı patlatması için bir askeri geride bırakmak zorunda kalmışlar. Ama o asker düğmeye basamamış, katedralin güzelliğine bakakalmış. Daha sonra müttefikler devredışı bırakılmış bombalar bulmuşlar. Aynı durum Sacre Coeur ve Eyfel Kulesi için de geçerliymiş.

Céline: Bu gerçek bir hikaye mi?

Jessie: Bilmiyorum ama bu hikayeyi oldum olası sevmişimdir.

Céline : Evet, bu harika bir hikaye. Notre Dame'ın bir gün gideceğini düşünmek zorundasın. Aynı yerde daha önce de başka bir kilise veya katedral vardı."

Bu sahneyi katedraldeki yangının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı paylaştı. Bir kullanıcı, "Bu trajik anda bana 'Gün Batmadan'dan bu sahneyi hatırlatan Twitter'a teşekkür ederim. Yanan Notre Dame'ı gördüğümde fiziksel güzelliğin uçucu bir şey olduğunu hatırlıyorum. Oradayken tadını çıkarın ve gidince unutmayın" yazdı.

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın sabah saatlerinde söndürüldü. Katedralin çatısında çıktığı belirtilen yangının hızla bütün yapıyı sarması sonucu Notre Dame'ın 69 metre yüksekliğindeki merkez çan kulesi yıkıldı; hemen ardından da çatı çöktü.



KOMPLO TEORİLERİ BİRBİRİ ARDINA PATLADI

Notre Dame Katedrali'nin yanmasının ardından ortaya birçok komplo teorisi atılırken, bunlardan en dikkat çekeni ise 2012 yılında çekilen Pet Goat II animasyonu oldu. Masonik birçok ögenin de bulunduğu animasyonda 850 yıllık tarihi katedralin yanışı sahnelendi. Animasyondaki karakter Notre Dame Katedrali'ni arkasına almış durumdayken, gözlerine bir yangının yansıması canlandırıldı. Bu sırada tıpkı dün yangında olduğu gibi Notre Dame Katedrali'nin kulesinin çöktüğü görüldü. Sosyal medyada çokça paylaşılan bu video sonrası yangınla ilgili ortaya atılan komplo teorileri en çok konuşulan konulardan biri oldu.