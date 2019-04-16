Notre Dame Katedrali yangınında terör şüphesi

İngiliz basınına göre, dün akşam çıkan yangında kül olan Notre Dame Katedrali'nin yakınlarında, içinde benzin bidonları ve Arapça belgelerin bulunduğu terk edilmiş bir araç bulundu. Öte yandan lük olan katedralin içi bu sabah ilk kez görüntülendi...

16.04.2019 10:24 - Son Güncelleme: 16.04.2019 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





