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Notre Dame Katedrali yangınında terör şüphesi

İngiliz basınına göre, dün akşam çıkan yangında kül olan Notre Dame Katedrali'nin yakınlarında, içinde benzin bidonları ve Arapça belgelerin bulunduğu terk edilmiş bir araç bulundu. Öte yandan lük olan katedralin içi bu sabah ilk kez görüntülendi...

16.04.2019 10:24 - Son Güncelleme: 16.04.2019 11:23
Notre Dame Katedrali yangınında terör şüphesi

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nin çatısında dün akşam çıkan yangın, katedrali kullanılamaz hale getirdi.

NOTRE DAME KATEDRALİ YANGININDA KATEDRALİN İÇİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ TIKLA VE İZLE

Notre Dame Katedrali yangınında terör şüphesi

YANGINDA DEAŞ İHTİMALİ
Tüm dünyanın bir tarihin kül oluşuna anbean şahitlik ettiği olay sonrasında, yangının çıkışına dair hâlâ net bir bilgi elde edilemedi.

Yetkililer olayın, katedralin duvarlarında görülen çatlaklar nedeniyle başlatılan onarım çalışmalarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etmiş olsa da, belirsizlik, yerini spekülasyonlara bıraktı.

Notre Dame Katedrali yangınında terör şüphesi

ARAÇTA BOŞ BİDON BULUNDU
İngiliz Telegraph'da yer alan bir habere göre, katedralin birkaç yüz metre ilerisinde, içinde Arapça belgelerin ve benzin dolu bidonların olduğu terk edilmiş bir araba bulundu.

Notre Dame Katedrali yangınında terör şüphesi

Aracın içinde 7 adet bidon bulunurken, bunlardan birinin boş olduğu tespit edildi. [Katedral yangınında terör şüphesi üzerinde duruluyor]

Notre Dame Katedrali yangınında terör şüphesi

2 GÖZALTI
Araç, terör iddialarını gündeme getirirken, Fransız halkı terör paniği yaşamaya başladı. Fransız istihbarat servisi, DEAŞ şüphesiyle iki kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre araç ve içindekiler inceleme altına alındı.

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