Notre Dame Katedrali yangınında terör şüphesi
İngiliz basınına göre, dün akşam çıkan yangında kül olan Notre Dame Katedrali'nin yakınlarında, içinde benzin bidonları ve Arapça belgelerin bulunduğu terk edilmiş bir araç bulundu. Öte yandan lük olan katedralin içi bu sabah ilk kez görüntülendi...
Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nin çatısında dün akşam çıkan yangın, katedrali kullanılamaz hale getirdi.
NOTRE DAME KATEDRALİ YANGININDA KATEDRALİN İÇİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ TIKLA VE İZLE
YANGINDA DEAŞ İHTİMALİ
Tüm dünyanın bir tarihin kül oluşuna anbean şahitlik ettiği olay sonrasında, yangının çıkışına dair hâlâ net bir bilgi elde edilemedi.
Yetkililer olayın, katedralin duvarlarında görülen çatlaklar nedeniyle başlatılan onarım çalışmalarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etmiş olsa da, belirsizlik, yerini spekülasyonlara bıraktı.