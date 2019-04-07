Amazon'un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos (55), 139 milyar dolar servetiyle dudak uçuklattı. Milyarder işadamı, dünyanın en zengin kişileri listesinin başında yer aldı. Ancak işadamı son günlerde özel hayatıyla anıldı. 4 çocuk babası Bezos'un, 25 yıllık eşini MacKenzie Bezos'u, eski spiker Luauren Sanchez ile aldattığı ortaya çıktı. İhanet, mahkemeye taşındı. Dünyanın en zengin işadamı Bozes, eşinden boşandı. Ayrılık sonrası 25 yıllık eşine 35 milyar dolar (200 milyar TL) tazminat ödeyeceği açıklandı. Bu, en pahalı boşanma olarak hafızalara kazındı. Tazminat miktarı, Estonya'dan Kıbrıs'a 80 ülkenin milli gelirinden ise fazla olma özelliği taşıdı. Ayrılık tazminatıyla dünyanın en zengin üçüncü kadını olan Mac Kenzie ise boşanma davası için kesenin ağzını açtı. Kendisine ihanet eden eski eşinden yüksek tazminat alabilmek için en iyi avukatlarla anlaştı. Davanın ardından adı açıklanmayan hukuk danışmanına da 3.5 milyar dolar (yaklaşık 20 milyar TL) ödediği ortaya çıktı.
ÜÇÜ BİR ARADA
Mackenzie, 35 milyar dolarlık boşanma tazminatıyla Francoise Bettencourt Meyers ve Alice Walton'ın ardından dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu. Francoise Bettencourt Meyers'in servetinin 52.9 milyar dolar, Alice Walton'ın servetinin ise 45.4 milyar dolar olduğu duyuruldu.
Bezos'un uğruna 35 milyar dolar ödediği Lauren Sanchez de, eşiden ayrılmak için dava açtı.
ÜÇÜ BİR ARADA
Mackenzie, 35 milyar dolarlık boşanma tazminatıyla Francoise Bettencourt Meyers ve Alice Walton'ın ardından dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu. Francoise Bettencourt Meyers'in servetinin 52.9 milyar dolar, Alice Walton'ın servetinin ise 45.4 milyar dolar olduğu duyuruldu.
Bezos'un uğruna 35 milyar dolar ödediği Lauren Sanchez de, eşiden ayrılmak için dava açtı.
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