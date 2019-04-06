Tüm dünya, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile eşi karısı MacKenzie Bezos'un boşanmasına kilitlendi. 139 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanına sahip Bezos, sunucu sevgilisi Lauren Sanches uğruna 25 yıllık eşinden ayrılmaya karar verdi. Karısı MacKenzie'ye boşanma karşılığında 35.6 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bu ayrılığın ardından MacKenzie, dünyada en yüksek tazminatı alan kadın olarak tarihe geçti. Milyar dolarlık boşanma, dünyanın da gündemine yerleşti. MacKenzie Bezos, kazandığı tazminat ile dünyanın en zengin dördüncü kadını unvanını alırken, Jeff Bezos'un dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdüreceği belirtildi.
7 ÜLKEDEN DAHA ZENGİN!
MacKenzie Bezos, kazandığı 35.6 milyar dolarlık tazminat ile tarihe geçti. Dünyanın en zengin dördüncü kadını unvanını alan MacKenzie, yeni serveti ile Türkmenistan, Bolivya, Bahreyn, Kamerun, Libya, Letonya ve Paraguay gibi ülkelerin ekonomilerini bile geçti.
Bir süredir sunucu ve pilot Lauren Sanches ile aşk yaşayan Jeff Bezos, aşkı için servetinin yarısından vazgeçti!
NELER ALINIR?
İstanbul Boğazı'ndaki en değerli yalı olan 150 milyon dolar değe rindeki 'Sait Halim Paşa' yalısından 237 tane alınabilir.
Dünyanın en pahalı arabası olan 70 milyon dolar değerindeki 1957 model Ferrari Testa Rossa'dan 508 adet alınabilir.
126 metre uzunluğunda, 41 odalı, 200 milyon dolarlık Octopus yatından 178 tane alınabilir.
3 milyon dolara yaklaşık 11 bin adet astronot kıyafeti,
NASA tarafından 1992'de yapılan ve 2011'de görevinden ayrılan 28.8 milyon dolar değerindeki Endeavour uzay mekiği,
2.5 milyon dolar değerindeki gökdelenden 14 adet,
130 milyon adet cumhuriyet altını,
260 milyon adet yarım altını,
520 milyon adet çeyrek altını
1 milyon lira değerindeki lüks dairelerden 201 adet daire alınabilir.
ŞİRKETLERİ GERİDE BIRAKTI
Mackenzie Bezos, 35.6 milyar dolarlık serveti ile ülkemizde Koç Holding (19.5 milyar dolar), Garanti (12.5 milyar dolar), Akbank (12 milyon dolar) ve Turkcell (9.3 milyar dolar) gibi şirketleri de geride bıraktı...
201.140.000.000 TL ŞİFRE DEĞİL TAZMİNAT!
Zenginin malı, züğürdün çenesini ağrıttı. 35.6 milyar dolarlık tazminat, Türk lirasına çevrildiğinde dudak uçuklattı. Türk lirası ile 201.140.000.000'a (201 trilyon 140 milyar lira) denk gelen tazminatı yurdum insanı okumakta bile zorlandı. Sosyal medyada yapılan yorumlar gülümsetti:
Aman Şeyma Subaşı duymasın.
Gidem de çay ile püskevit yiyem...
Tam da üç ayakkabıyı aynı anda beğenip kara kara düşünürken olacak şey mi bu!
Hayalimdeki boşanma!
E kendine bir ülke alır artık
Boşandıktan sonra üzülmeyecek tek kadın herhalde.
E kendine bir ülke alır artık
Biz de Şeyma nafaka alıyor diye söyleniyoruz. Kız harçlık alıyormuş.
Bu ayki bütçemle sadece nefes alabiliyorken kadın kendine gezegen alıyor...
7 ÜLKEDEN DAHA ZENGİN!
MacKenzie Bezos, kazandığı 35.6 milyar dolarlık tazminat ile tarihe geçti. Dünyanın en zengin dördüncü kadını unvanını alan MacKenzie, yeni serveti ile Türkmenistan, Bolivya, Bahreyn, Kamerun, Libya, Letonya ve Paraguay gibi ülkelerin ekonomilerini bile geçti.
Bir süredir sunucu ve pilot Lauren Sanches ile aşk yaşayan Jeff Bezos, aşkı için servetinin yarısından vazgeçti!
NELER ALINIR?
İstanbul Boğazı'ndaki en değerli yalı olan 150 milyon dolar değe rindeki 'Sait Halim Paşa' yalısından 237 tane alınabilir.
Dünyanın en pahalı arabası olan 70 milyon dolar değerindeki 1957 model Ferrari Testa Rossa'dan 508 adet alınabilir.
126 metre uzunluğunda, 41 odalı, 200 milyon dolarlık Octopus yatından 178 tane alınabilir.
3 milyon dolara yaklaşık 11 bin adet astronot kıyafeti,
NASA tarafından 1992'de yapılan ve 2011'de görevinden ayrılan 28.8 milyon dolar değerindeki Endeavour uzay mekiği,
2.5 milyon dolar değerindeki gökdelenden 14 adet,
130 milyon adet cumhuriyet altını,
260 milyon adet yarım altını,
520 milyon adet çeyrek altını
1 milyon lira değerindeki lüks dairelerden 201 adet daire alınabilir.
ŞİRKETLERİ GERİDE BIRAKTI
Mackenzie Bezos, 35.6 milyar dolarlık serveti ile ülkemizde Koç Holding (19.5 milyar dolar), Garanti (12.5 milyar dolar), Akbank (12 milyon dolar) ve Turkcell (9.3 milyar dolar) gibi şirketleri de geride bıraktı...
201.140.000.000 TL ŞİFRE DEĞİL TAZMİNAT!
Zenginin malı, züğürdün çenesini ağrıttı. 35.6 milyar dolarlık tazminat, Türk lirasına çevrildiğinde dudak uçuklattı. Türk lirası ile 201.140.000.000'a (201 trilyon 140 milyar lira) denk gelen tazminatı yurdum insanı okumakta bile zorlandı. Sosyal medyada yapılan yorumlar gülümsetti:
Aman Şeyma Subaşı duymasın.
Gidem de çay ile püskevit yiyem...
Tam da üç ayakkabıyı aynı anda beğenip kara kara düşünürken olacak şey mi bu!
Hayalimdeki boşanma!
E kendine bir ülke alır artık
Boşandıktan sonra üzülmeyecek tek kadın herhalde.
E kendine bir ülke alır artık
Biz de Şeyma nafaka alıyor diye söyleniyoruz. Kız harçlık alıyormuş.
Bu ayki bütçemle sadece nefes alabiliyorken kadın kendine gezegen alıyor...
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