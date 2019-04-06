dünya, Amazon'un kurucusuile eşi karısıboşanmasına kilitlendi.servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanına sahip Bezos, sunucu sevgilisi Lauren Sanches uğrunaayrılmaya karar verdi. Karısı MacKenzie'ye boşanma karşılığındaödemeyi kabul etti. Bu ayrılığın ardından MacKenzie, dünyada en yüksek tazminatı alan kadın olarak tarihe geçti. Milyar dolarlık boşanma, dünyanın da gündemine yerleşti. MacKenzie Bezos, kazandığı tazminat ile dünyanın en zenginalırken, Jeff Bezos 'un dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdüreceği belirtildi.MacKenzie Bezos, kazandığı 35.6 milyar dolarlık tazminat ile tarihe geçti. Dünyanın en zengin dördüncü kadını unvanını alan MacKenzie, yeni serveti ile Türkmenistan, Bolivya, Bahreyn, Kamerun, Libya, Letonya ve Paraguay gibi ülkelerin ekonomilerini bile geçti. İstanbul Boğazı 'ndaki en değerli yalı olan 150 milyon dolar değe rindeki 'Sait Halim Paşa' yalısından 237 tane alınabilir.Dünyanın en pahalı arabası olan 70 milyon dolar değerindeki 1957 model Ferrari Testa Rossa'dan 508 adet alınabilir.126 metre uzunluğunda, 41 odalı, 200 milyon dolarlık Octopus yatından 178 tane alınabilir.3 milyon dolara yaklaşık 11 bin adet astronot kıyafeti, NASA tarafından 1992'de yapılan ve 2011'de görevinden ayrılan 28.8 milyon dolar değerindeki Endeavour uzay mekiği,2.5 milyon dolar değerindeki gökdelenden 14 adet,130 milyon adet cumhuriyet altını,260 milyon adet yarım altını,520 milyon adet çeyrek altını1 milyon lira değerindeki lüks dairelerden 201 adet daire alınabilir.Bezos, 35.6 milyar dolarlık serveti ile ülkemizde(19.5 milyar dolar), Garanti (12.5 milyar dolar), Akbank (12 milyon dolar) ve

malı, züğürdün çenesini ağrıttı. 35.6 milyar dolarlık tazminat, Türk lirasına çevrildiğinde dudak uçuklattı. Türk lirası iledenk gelen tazminatı yurdum insanı okumakta bile zorlandı. Sosyal medyada yapılan yorumlar gülümsetti:Aman Şeyma Subaşı duymasın.Gidem de çay ile püskevit yiyem...Tam da üç ayakkabıyı aynı anda beğenip kara kara düşünürken olacak şey mi bu!Hayalimdeki boşanma!E kendine bir ülke alır artıkBoşandıktan sonra üzülmeyecek tek kadın herhalde.E kendine bir ülke alır artıkBiz de Şeyma nafaka alıyor diye söyleniyoruz. Kız harçlık alıyormuş.Bu ayki bütçemle sadece nefes alabiliyorken kadın kendine gezegen alıyor...