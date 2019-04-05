WSJ'nin haberine göre ABD yönetimi, 8 Nisan Pazartesi günü İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordu olan İran Devrim Muhafızları'nı 'yabancı terör örgütleri' listesine dahil edecek.

İddia Reuters tarafından konuyla ilgili üç farklı kaynaktan doğrulandı.

Beyaz Saray'ın böyle bir adım atması halinde, ilk kez bir ülkenin ordusu 'terör örgütü' olarak nitelendirilmiş olacak.