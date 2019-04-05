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  • 06.04.2019 07:35
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 07:35

'den flaş iddia! Trump 'daki Devrim Muhafızları su'nu 'terör örgütü' olarak tanıyacak

merkezli () gazetesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre gazete hükümetinin 'daki Devrim Muhafızları su'nu 'yabancı terör örgütü' olarak tanımlayacağını bildirdi.

ABD'den flaş iddia! Terör örgütü olarak tanıyacak

'nin haberine göre yönetimi, 8 Nisan Pazartesi günü Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir olan İran Devrim Muhafızları'nı 'yabancı terör örgütleri' listesine dahil edecek.

İddia Reuters tarafından konuyla ilgili üç farklı kaynaktan doğrulandı.

'ın böyle bir adım atması halinde, ilk kez bir ülkenin ordusu 'terör örgütü' olarak nitelendirilmiş olacak.

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