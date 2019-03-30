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  • 30.03.2019 15:19
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 15:19

Trump sınırını kapatma tehdidini yineledi

Başkanı Trump, 'nın ABD'ye akınını durdurmaması durumunda Meksika sınırını kapatabileceğini söyledi.

Trump yine tehdit etti!

Başkanı , 'nın ABD'ye akışını engellememesi durumunda sınırı gelecek haftadan itibaren kapatabileceğini söyledi.

Florida'da basın mensuplarına konuşan Trump, Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını durdurmaması halinde, bu ülke ile olan sınırın gelecek haftadan itibaren kapatabileceğini belirtti. Trump, "Uzun süreliğine kapatırız. Dalga geçmiyorum." dedi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Trump'ın açıklamalarının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meksika'nın tehditlere göre hareket etmediğini, ülkesinin ABD'nin sahip olabileceği en iyi komşu olduğunu kaydetti.

Trump'ın açıklamalarından önce Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elinden geleni yaptığını ifade ederek, ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini dile getirmişti.

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