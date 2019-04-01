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  • 01.04.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 09:41

'da otobüste : 20 ölü

'nun başkenti Lima yakınlarında bir otobüste çıkan da 20 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da facia! Bir anda alev aldı

İtfaiye departmanı sözcüsü Lewis Mejia, yerel N televizyon kanalına yaptığı açıklamada, otobüsün, genellikle gelir düzeyi düşük kişilerin daha ucuz otobüslere bindiği yolüstü, gayriresmi bir durakta durduğu sırada alev aldığını belirtti.

Küle dönen otobüste 20 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Mejia, ölenlerden çoğunun otobüsün ikinci katındaki yolcular olduğunu bildirdi.

Otobüsün, kuzey yönünde bir şehre hareket etmekte olan şehirler arası bir otobüs olduğu ve araçta söndürme tüplerinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

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