Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Golan Tepeleri hakkında yaptığı açıklamanın BM kararlarının doğrudan ihlali olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Golan Tepeleri hakkında yaptığı açıklamanın BM kararlarının doğrudan ihlali olduğunu söyledi. Ayrıntılar geliyor... Trump'tan skandal Golan mesajı Son dakika... Trump'tan skandal 'Golan Tepeleri' açıklaması
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