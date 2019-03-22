Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 22.03.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 09:39

Rusya'dan 'ye tepkisi

, 'nin hakkında yaptığı açıklamanın kararlarının doğrudan ihlali olduğunu söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriRusya'dan ABD'ye Golan Tepeleri tepkisi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri