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  • 21.03.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 20:06

... Trump'tan skandal '' açıklaması

... Başkanı , "52 yılın ardından için 'in üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." dedi.

Trump'tan skandal 'Golan Tepeleri' açıklaması
gelişmesine göre, Başkanı , skandal bir açıklamaya daha imza attı. Trump yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından için 'in üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Başbakanı Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyarette ABD'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyabileceği öne sürmüştü.

GOLAN TEPELERİ HAREKETLİLİĞİ
İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçim öncesi Netanyahu yönetimi, Washington'u işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıması için ikna etmeye çalışıyor.

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ile 11 Mart'ta Golan Tepeleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Golan Tepeleri'nin İsrail'in toprağı olarak tanıması için ABD Başkanı ile görüşebilirim. Buranın bugün ve sonsuza dek İsrail'in bir parçası olarak tanınması için çalışmalara başlayacağım." demişti.

ABD 13 Mart'ta yayımladığı 2018 İnsan Hakları Raporunun İsrail bölümünde, daha önce "işgal altında" şeklinde tanımlanan Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesinin kullanılması dikkat çekmişti.

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