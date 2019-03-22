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Trump’tan skandal Golan mesajı

Trump’tan skandal Golan mesajı
ABD Başkanı Trump, işgali altındaki toprağı için tepki çekecek bir açıklama yaptı. Trump, "52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemektedir" açıklamasını yaptı.

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