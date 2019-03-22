ABD Başkanı Trump, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için tepki çekecek bir açıklama yaptı. Trump, "52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemektedir" açıklamasını yaptı.
- Dünya
- 22.03.2019
- Gazete
Trump’tan skandal Golan mesajı
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