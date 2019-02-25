Koalisyon hükümetinin aşırı sağcı kanadından İçişleri Bakanı Herbert Kickl, mültecilere yönelik uygulanması planlanan düzenlemeleri basın toplantısıyla duyurdu.
Kickl, 1 Mart itibarıyla iltica başvurusunda bulunmuş ancak henüz mülteci statüsü elde edememiş kişilerin kaldığı yurtlarda belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağıuygulanacağını, mültecilerin, 22.00 ila 06.00 arasında söz konusu merkezlerde bulunmak zorunda olduğunu söyledi.
Bu uygulamanın mecburi değil yurtların inisiyatifine bırakıldığını ifade eden Kickl, yasağa karşı çıkan mültecilerin, yasağı uygulamayan başka yurtlara yerleştirileceğini dile getirdi.
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