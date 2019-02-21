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  • 21.02.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 10:55

'nda yanan gemi 1 ay sonra söndürüldü

'nda 1 ay önce başlayan, Türk ve Hindistanlı denizcilerin ölümüne yol açan gemi ı söndürüldü.

Kerç Boğazı'ndan yeni haber! 1 ay sonra sona erdi

'nda 21 Ocak günü Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan da 4'ü Türk 14 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan trajedide bazı denizcilerin cesetlerine ulaşılamazken, yangın söndürme çalışmalarının aksadığı, ceset arama faaliyetlerinin de sonlandırıldığı duyuruldu.

Gemilerde çıkan yangını söndürmek için Rus acil yardım ekipleri tarafından 1 ayı aşkın süredir yapılan çalışma ancak sonuç verdi. Yapılan açıklamada yangının çıktığı 21 Ocak tarihinden beri yoğun bir kurtarma ve söndürme çalışmalarının gerçekleştirildiği, patlama ve kötü hava koşulları nedeniyle faaliyetlere ara verilse de günümüze kadar çalışmaların sürdürüldüğü ve bugün sabah itibariyle yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı.

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