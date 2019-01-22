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  • 22.01.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 10:06

Son dakika: Kerç Boğazı'ndaki gemi faciasında ölü sayısı yükseldi

Kerç Boğazı'nda yanan iki gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kerç Boğazı'ndaki faciada ölü sayısı artıyor

Kerç Boğazı'nda yanan iki gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı. 6 kişi aranıyor. Kurtarılanlar arasında 8 Türk'ün bulunduğu belirtiliyor.

Krasnodar'ın Kerç Boğazı'na 13 mil açıkta Tanzanya bayraklı bir gemide çıkan yangın diğer gemiye sıçramıştı. Her iki gemide bulunan 16'sı Türk, 15'i Hindistan uyruklu mürettebat ise gemilerden atlayarak kurtulmaya çalışmıştı. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, yaptığı açıklamada olayda 10 mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirmişti.

INTERFAX: GEMİLER ARASINDA YAKIT NAKLİ SIRASINDA PATLAMA MEYDAN GELDİ

Interfaks ajansı, gemilerden birinden diğerine yakıt aktarırken patlama meydana geldiğini yazdı, Ajans, patlamanın 'güvenlik prosedürlerinin ihlali' nedeniyle olmuş olmasından şüphelenildiğini yazdı.

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