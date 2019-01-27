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  • 27.01.2019 11:30

'nda kurtarılan denizciler ’ye gönderildi

’nda iki gemide çıkan da kurtarılan Türk denizcilerin ülkelerine gönderildiği açıklandı.

Vali duyurdu! Türkiye’ye gönderildiler

Kerç Vali Yardımcısı Dilyaver Melgaziyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, " Cumhuriyeti Novorossiysk Konsolosluğu yetkilileri vatandaşlarının Türkiye'ye gönderilmesi için gerekli evrakı hazırladı. Denizciler ülkelerine gönderildiler" dedi.

Melgaziyev, da sağ kurtarılan dört vatandaşının ülkelerine gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Rusyalı yetkili, yangında hayatını kaybeden 10 denizcinin cenazelerinin ise Pazartesi günü ülkelerine gönderilmelerinin beklendiğini bildirdi.,

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