Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Panama'yı teröre finansal destek veren ülkelere eklediğini duyurdu.

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan ve Panama'yı kara para aklama ve terörü finanse etme konularında birliği tehdit ettiği gerekçesiyle teröre destek veren ülkeler listesine ekleme kararı aldı.

23 ÜLKE LİSTEYE ALINDI

Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu toplam 23 ülkeyi bu listeye alındı.

İşte o ülkeler;

Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botswana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virjin Adaları, Yemen.