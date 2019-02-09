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  • 09.02.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 09.02.2019 09:22

AB, 'ı 'kara listeye' alacak

AB'nin 'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alacağı belirtildi.

Suudi Arabistan kara listeye alınacak

Avrupa Birliği'nin (AB), 'ı, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekleyeceği bildirildi.

'ın haberine göre, AB Komisyonu, "kara para ile mücadelede yetersiz kalan" 20'den fazla ülkeyi kapsayan güncellenmiş listeyi tamamlamada artık son aşamaya geldi.

Komisyonun Suudi Arabistan'ı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekleyeceğine yer verilen haberde, Riyad yönetiminin yasa dışı para akışıyla mücadelede "stratejik eksiklikleri" bulunduğu belirtildi.

Haberde, , ve 'nin ise karara karşı çıktığı kaydedildi.

AB yasalarına göre, Avrupa bankalarının bu ülkelerden gelen fonlarla ilgili "gelişmiş" kontroller yapmak zorunda kalacak.

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