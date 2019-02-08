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  • 08.02.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 08.02.2019 21:50

AB'de için yeni karar hazırlığı

AB'nin aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alacağı belirtildi.

AB'de Suudi Arabistan için yeni karar hazırlığı

Avrupa Birliği'nin (AB), 'ı, terörün finansmanı ve aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekleyeceğibildirildi.

'ın haberine göre, AB Komisyonu, "kara para ile mücadelede yetersiz kalan" 20'den fazla ülkeyi kapsayan güncellenmiş listeyi tamamlamada artık son aşamaya geldi.

Komisyonun Suudi Arabistan'ı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekleyeceğine yer verilen haberde, Riyad yönetiminin yasa dışı para akışıyla mücadelede "stratejik eksiklikleri" bulunduğu belirtildi.

ÜÇ ÜLKE KARARA KARŞI ÇIKIYOR
Haberde, , ve 'nin ise karara karşı çıktığı kaydedildi.

AB yasalarına göre, Avrupa bankalarının bu ülkelerden gelen fonlarla ilgili "gelişmiş" kontroller yapmak zorunda kalacak.

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