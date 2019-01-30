Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini öldürtmek istediğini ve bunun için Kolombiya hükümeti ile yine aynı ülkedeki mafyaya emir verdiğini iddia etti.

Kendilerine yönelik yaptırımların ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un en çılgınca kararlarından biri olduğunu ifade eden Maduro, yetkililerin ülkenin ekonomisinin istikrarı için büyük çaba gösterdiğini vurguladı.



Maduro, kendilerine yönelik yaptırımların yasadışı olduğunu göstereceklerini, borçlarını ödeyeceklerini ve bu ekonomik mücadeleyi kazanacaklarını söyledi. Kendilerine büyük destek veren Rus lider Putin'e minnettar olduklarının altını çizdi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Muhaliflerle diyaloga açık olduğunu belirten Venezualalı lider, ülkenin ordusunun hâlâ kendilerine sadakatle bağlı olduğunu ifade etti. Erken seçime sıcak bakabileceğini de bildirdi.

MUHALİF LİDER GUAİDO'YA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Öte yandan, Venezuela Yüksek Mahkemesi, Başsavcı Tarek Willam Saab'ın talebi üzerine, kendisini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaidó'ya ülke dışına çıkış yasağı koydu ve banka hesaplarını dondurdu.

Yüksek Mahkeme'nin kararı; ABD ve bazı diğer ülkelerin destek verdiği Juan Guaidó ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında yoğunlaşan iktidar mücadelesinde, Maduro hükümetinden gelen son hamle.

Karar, Washington'ın Venezuela'nın ABD'deki banka hesaplarının kontrolünü, ülkenin meşru lideri olarak kabul ettiği Juan Guaidó'ya vermesini izliyor.

Venezula yoğun ekonomik sorunlar yaşıyor ve son haftalarda şiddet olaylarında da artış oldu.

Maduro'nun ikinci görev dönemine başladığı 10 Ocak'tan bu yana ülke genelinde protesto gösterileri düzenleniyor.

BM'ye göre 21 Ocak'tan bu yana en az 40 kişinin öldüğüne, yüzlerce kişinin de yaralandığına inanılıyor.

Ülkedeki hiperenflasyonla, gıda ve ilaç gibi temel tüketim maddelerinde yaşanan sıkıntılan milyonlarca kişinin Venezuela'yı terk etmesine neden oldu.

VENEZUELA'DA YAŞANANLAR

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerin süreceğini açıklamıştı.