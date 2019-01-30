'Bol'ton tehdit!

Beyaz Saray, Venezuela'nın ABD bankalarında bulunan hesaplarındaki kontrol hakkını Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun elinden aldı. FED, karara uyarak hesapların kontrolünün Juan Guiado'ya devredildiğini açıkladı. ABD'nin, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya uyguladığı yaptırımları ise Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton açıkladı. Bolton'un elinde tuttuğu sarı not defterindeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı not ise hem sosyal medya hem de bölge basınında en çok tartışılan konu haline geldi. Maduro, petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım uygulamasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezuelalılar'dan çalmak istiyorlar. Bu, yasa dışı bir yoldur. gerekli yasal işlemleri başlatma talimatı verdim" dedi.
- Dünya
- 30.01.2019
- Gazete
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