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'Bol'ton tehdit!

’nın ’deki paralarının kullanımı, Guaido’ya devredildi. Bolton Maduro’yu ‘5 bin asker ’ya’ notuyla tehdit etti.

'Bol'ton tehdit!
Beyaz Saray, 'nın bankalarında bulunan hesaplarındaki kontrol hakkını Venezuela Devlet Başkanı 'nun elinden aldı. , karara uyarak hesapların kontrolünün Juan Guiado'ya devredildiğini açıkladı. ABD'nin, Venezuela devlet şirketi 'ya uyguladığı yaptırımları ise 'da Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton açıkladı. Bolton'un elinde tuttuğu sarı not defterindeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı not ise hem sosyal medya hem de bölge basınında en çok tartışılan konu haline geldi. Maduro, petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım uygulamasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezuelalılar'dan çalmak istiyorlar. Bu, yasa dışı bir yoldur. gerekli yasal işlemleri başlatma talimatı verdim" dedi.

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