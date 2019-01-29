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  • 29.01.2019 19:27

Darbeci Guaido'dan Trump itirafı!

’da kendini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Başkanı , ABD Başkanı ile ülkedeki kriz hakkında konuştuğunu açıkladı.

Guaido'dan Trump itirafı!

Başkanı bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, ABDBaşkanı ve Washington'un güçlü desteğini aldığı ülkedeki siyasi kriz konusunda konuştuğunu doğruladı. Guiado, "Evet, Başkan Trump ve dünyanın diğer devlet başkanlarıyla da konuştuk" dedi.

Guiado, konuyla ilgili Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı , Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile konuştuğunu da söyledi.

DARBE GİRİŞİMİNİ PİŞKİNCE SAVUNDU!
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, " görüşmeleri olumlu. Kolombiya'ya 5 bin asker" yazan notu da Guaido'ya soruldu. Guaido, "Hiçbir bilgim yok. Venezuela'da bugün çok karmaşık bir durumdayız. Önemli olan tüm dünya ülkelerinin Venezuelalıların fedakarlığını, demokrasinin kurtarılmasına yönelik arzularına olan büyük çabasının tanınmasıdır" dedi.

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