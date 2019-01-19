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  • 19.01.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 12:31

Maduro çağrı yaptı! Trump ile yüz yüze görüşmek istiyorum

Devlet Başkan Nicols Maduro, ABD Başkanı ile yüz yüze görüşmek istediğini söyledi. Maduro ayrıca ABD ’yu ülkesine davet etti.

Maduro çağrı yaptı! Yüz yüze görüşmek istiyorum

Devlet Başkan Nicols Maduro ülkesinde yayın yapan Univision kanalına verdiği röportajda ABD Başkanı 'a dostluk mesajları gönderdi. Hükümetin başı olarak, Trump'ı masaya davet etti. Kendisini ise Trump ile konuşulabilecek ve pazarlık edilebilecek kişi olarak tanımladı.

"AÇIK SÖZLÜ, DOĞRUDAN, YÜZ YÜZE BİR DİYALOG FIRSATI BULMAYI UMARIM"

Tarafların birbirini anlaması için diyalog kurulması gerektiğini belirten Maduro, "Çok farklı insanlar olduğumuzu biliyorum. Başkan Trump ve ben farklı ülkelerde, ama aynı yarımküredeyiz. Bir süre sonra konuşmak, birbirimizi anlamak zorunda kalacağız. Açık sözlü, doğrudan, yüz yüze bir diyalog fırsatı bulmayı umarım" dedi.

POMPEO'YA DAVET

Trump'a Venezuela hakkında yanlış bilgiler iletildiğini vurgulayan Maduro, "Böylece elinize gelen raporlarda size söylenenlerin gerçek olmadığını, gerçekte neler yaşandığını anlatabilirim. Trump benim konuşabileceği, pazarlık edebileceği bir insan olduğumu görebilecek. Bu Başkan Trump'a göndereceğim mesaj" ifadelerini kullandı. Maduro ayrıca ABD 'ya yönelik "Bütün meseleler tartışılabilir" ifadelerini kullanarak Pompeo'yu Venezuela'ya davet etti.

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