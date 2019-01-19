ABD'li Senatör Lindsey Graham, "İki kere iki dört eder, bunun başka bir yolu yok. Kaşıkçı cinayetini Prens emretti" dedi.

"BU CİNAYETİ EMREDEN KİŞİ"

Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Graham, "Amerika dünyada kötü insanlarla baş ediyor. Arabistan stratejik bir müttefik. Muhammed Bin Salman'ın Suudi Arabistan için yeni bir yüz olduğunu düşündüm; ama yanıldım. Salman'ın liderliği benim öngördüğüm gibi olmadı. Tüm onu eleştiren herkesi hapse atması, Kaşıkçı'yı öldürmesi ve uluslararası davranışları çiğnemesi bunun göstergesi. Muhammed Bin Salman, bu cinayeti emreden kişi" dedi.