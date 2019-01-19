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  • 19.01.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 12:44

'li Senatör : Kaşıkçı ini Prens emretti

'li Senatör , "İki kere iki dört eder, bunun başka bir yolu yok. Kaşıkçı ini Prens emretti" diye konuştu.

ABD'den Prens Selman'a soğuk duş!

'li Senatör , "İki kere iki dört eder, bunun başka bir yolu yok. Kaşıkçı ini Prens emretti" dedi.

"BU CİNAYETİ EMREDEN KİŞİ"

cinayetine de değinen Graham, "Amerika dünyada kötü insanlarla baş ediyor. Arabistan stratejik bir müttefik. Muhammed Bin Salman'ın için yeni bir yüz olduğunu düşündüm; ama yanıldım. Salman'ın liderliği benim öngördüğüm gibi olmadı. Tüm onu eleştiren herkesi hapse atması, Kaşıkçı'yı öldürmesi ve uluslararası davranışları çiğnemesi bunun göstergesi. Muhammed Bin Salman, bu cinayeti emreden kişi" dedi.

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