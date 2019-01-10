Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? İşte cinayete giden sürecin kronolojisi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 100 gün geride kaldı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ilk olarak 28 Eylül Cuma günü saat 11.50'de evlilik işlemleri için konsolosluk binasına gitti. Burada Kaşıkçı'ya 2 Ekim'de randevu verilerek cinayet planı devreye sokuldu. İşte AA'nın, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk günden itibaren yaşananlara ilişkin hazırladığı kronolojik derleme şöyle...

10 Ocak 2019 Perşembe, 21:04:50
Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? İşte cinayete giden sürecin kronolojisi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda organize bir şekilde katledilmesinin üzerinden 100 gün geçti.

Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? İşte cinayete giden sürecin kronolojisi

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? İşte cinayete giden sürecin kronolojisi

Cinayetin üzerinden geçen 100 günde Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıkarken, cesedinin nerede olduğu konusu ise hala netlik kazanmadı.

Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? İşte cinayete giden sürecin kronolojisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Cemal Kaşıkçı’nın cesedi nerede? İşte cinayete giden sürecin kronolojisi

Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarı, ABD Senatosu'nda kabul edildi.

Olaya karışanların Türkiye'de yargılanmasına yönelik taleplere olumsuz yanıt veren Suudi Arabistan'da, Kaşıkçı cinayetiyle ilgileri olduğu gerekçesiyle 5'i idam talepli 11 kişi hakkında dava açıldı ve bu kişilerin yargılanmalarına başlandı.

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