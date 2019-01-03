Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.01.2019 12:59
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 13:55

Son dakika: Kaşıkçı inde flaş gelişme! 5 şüpheli hakkında idam cezası istendi

'da iyle ilgili 11 şüphelinin ilk duruşması başladı. Suudi Savcılığ 5 şüpheli için idam cezası istedi.

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 5 şüpheli hakkında...

Savcılığı'ndan iyle ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan Savcılığı'ndan yapılan açıklamada isimleri Kaşıkçı cinayetine karışan 11 kişinin yargılanmasına başlandığı bildirildi.

5 KİŞİNİN İDAMI İSTENDİ

Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 5 kişi idam istemiyle yargılanacak. İdam istemiyle yargılanan 5 kişinin isimleri açıklanmadı.

BAŞSAVCILIK AÇILAMA YAPMIŞTI

Suudi Arabistan Başsavcılığı, geçtiğimiz kasım ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Açıklama yapan Başsavcılık Sözcüsü, soruşturmada 21 kişinin isminin geçtiğini belirterek, 11 kişinin cinayetle suçlandığını kaydetmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 5 şüpheli hakkında idam cezası istendi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar