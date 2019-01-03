Suudi Arabistan Savcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili önemli bir açıklama yapıldı.
Suudi Arabistan Savcılığı'ndan yapılan açıklamada isimleri Kaşıkçı cinayetine karışan 11 kişinin yargılanmasına başlandığı bildirildi.
5 KİŞİNİN İDAMI İSTENDİ
Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 5 kişi idam istemiyle yargılanacak. İdam istemiyle yargılanan 5 kişinin isimleri açıklanmadı.
BAŞSAVCILIK AÇILAMA YAPMIŞTI
Suudi Arabistan Başsavcılığı, geçtiğimiz kasım ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Açıklama yapan Başsavcılık Sözcüsü, soruşturmada 21 kişinin isminin geçtiğini belirterek, 11 kişinin cinayetle suçlandığını kaydetmişti.
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