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  • 29.12.2018 08:10
  • Son Güncelleme: 29.12.2018 08:57

'dan ilginç açıklaması

'dan Kaşıkçı ine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, cinayeti hakkında, ''Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı'' dedi.

Suudi Arabistan'dan ilginç Kaşıkçı açıklaması

'ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı'nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, ''Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı'' dedi.

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