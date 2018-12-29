Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı'nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, ''Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı'' dedi.