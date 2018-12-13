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  • 13.12.2018 20:37
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 21:02

: 'de flaş gelişme! Kaşıkçı inde sorumlu tutuldu

... Senatosu'nda ile ilgili yasa tasarısı sunuldu. Kaşıkçı inden sorumlu tutuldu, hesap verilmesi istendi.

Suudi Prens Selman'a şok: Sorumlu tutuldu

Senatosu'na iyle ilgili yasa tasarısı sunuldu. Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutuldu. Sorumluların hesap vermesi istendi.

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