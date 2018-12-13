ABD Senatosu'na Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yasa tasarısı sunuldu. Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman sorumlu tutuldu. Sorumluların hesap vermesi istendi.
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ABD Senatosu'na Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yasa tasarısı sunuldu. Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman sorumlu tutuldu. Sorumluların hesap vermesi istendi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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