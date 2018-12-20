ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından Fransa'dan bir açıklama geldi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de bulunan askeri gücümüz korunacak. ABD, DEAŞ'ı yenemedi. Fransa, Suriye'de boşalan yerlere yerleşecek" denildi.

'DEAŞ HARİTADAN SİLİNMEDİ'

Suriye'de sahada ABD ile birlikte asker bulunduran Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın ani çekilme kararına tepki gösterdi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 'DEAŞ'ın henüz haritadan silinmediğini' söyledi. Parly, "DEAŞ'ın Suriye'de sıkıştığı son bölgelerde askeri olarak yenilgiye uğratılması gerektiğini" söyledi.



"ASKERİ YENİLGİYE UĞRATILMASI ŞART"

Parly, "DEAŞ her zamankinden daha zayıf fakat ne haritadan silindi, ne de kökleri temizlendi. Bu terör örgütünün elinde tuttuğu son bölgelerin kesin bir askeri yenilgiye uğratılması şart." ifadelerini kullandı.



ABD: SURİYE'DEN ÇEKİLİYORUZ

Beyaz Saray Suriye'den çekilmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'de DEAŞ'a karşı alınan zaferler küresel koalisyonun ve harekatın sona erdiğine işaret etmiyor. DEAŞ'la savaşta yeni bir aşamaya geçtik. ABD askerlerinin Suriye'den geri dönüşü başladı. Çekilme takvimi 60-100 gün içinde tamamlanacak" dedi.

TRUMP: DEAŞ'I YENİLGİYE UĞRATTIK

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattık, Trump başkanlığı sırasında orada olmak için tek nedenim buydu." ifadelerini kullandı.