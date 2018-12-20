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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 10:58

Başkan Erdoğan Trump ile görüştü! İşte 'de boşaltılacak üsleri

, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından, 'den askerlerini çekeceğini açıkladı. Suriye'de 'nin, çok sayıda üssü bulunuyor.

İşte Suriye'de boşaltılacak ABD üsleri

'nin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan , ülkeden tamamen çekilme kararı aldı. , konuyla ilgili yaptığı açıklamada "'ı yendik, Suriye'de bulunmak için tek sebebimiz buydu." dedi.

DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü 'ye askeri yardımda bulunan ABD, geçtiğimiz aylarda bazı üslerini havaalanına çevirmiş, bazılarını da genişletmişti.

ERDOĞAN DEDİ, TRUMP ASKERLERİ ÇEKİYOR
Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alınan karara göre, Suriye'deki ABD Dışişleri personeli, 24 saatte çekilecek. Askerler ise 60 gün içinde Suriye'den tamamen çekilmiş olacak.

"GÖRÜŞMEDE ALINAN KARARLAR HAYATA GEÇİYOR"
ABD'li bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "-Donald Trump görüşmesi sonrasında alınan kararlar hayata geçiyor. Çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alındı." dedi.

SURİYE'DEKİ ABD ÜSLERİ

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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