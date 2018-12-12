ABD'den son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar." ifadelerini kullandı.

POMPEO: CİNAYETLE İLİŞKİSİ OLANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, soruşturmanın sürdüğünü ve ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi. Haley ise, Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Selman'ın sorumlu olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayete kurban giden muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaçıkçı soruşturmasının sürdüğünü ve ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi.