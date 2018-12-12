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  • 12.12.2018 17:23
  • Son Güncelleme: 12.12.2018 17:38

'den son dakika açıklaması

'nin Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır." dedi.

ABD'den son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması

cinayetiyle ilgili konuşan 'nin Daimi Temsilcisi Haley, "Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar." ifadelerini kullandı.

POMPEO: CİNAYETLE İLİŞKİSİ OLANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, soruşturmanın sürdüğünü ve ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi. Haley ise, Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Selman'ın sorumlu olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayete kurban giden muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaçıkçı soruşturmasının sürdüğünü ve ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi.

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