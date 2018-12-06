Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Halid bin Selman ABDye döndü

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Halid bin Selman ABD'ye döndü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinde katkısı olduğu iddia edilen elçi Halid bin Selman ABD'ye geri döndü. Cemal Kaşıkçı'nin katil zanlıları arasında yer alan ve Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na yönlendiren isim olduğu iddia edilen Halid bin Selman ABD'de.

6 Aralık 2018 Perşembe, 17:50:26 Güncelleme: 17:53:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





