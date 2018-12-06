Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Halid bin Selman ABDye döndü

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme: Halid bin Selman ABD'ye döndü
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinde katkısı olduğu iddia edilen elçi Halid bin Selman ABD'ye geri döndü. Cemal Kaşıkçı'nin katil zanlıları arasında yer alan ve Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na yönlendiren isim olduğu iddia edilen Halid bin Selman ABD'de.
6 Aralık 2018 Perşembe, 17:50:26
Güncelleme: 17:53:49
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce vahşice öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'ın Washington elçisi Halid bin Selman ülkesine dönmüş ve bir daha ABD'ye dönmeyeceği iddia edilmişti.
ABD basınında yer alan bilgiye göre ise Suudi Veliaht Prens İbn Selman'ın kardeşi ve aynı zamanda ABD Washington elçisi Halid bin Selman ölen ABD eski Başkanı George W. Bush'un cenazesine katılmak üzere ABD'ye gitti.
Washington'daki Suud elçiliği ABD basınının iddialarını doğrularken, Halid bin Selman'ın ülkeden kovulmayacağı ve görevine devam edeceği belirtildi.
KAŞIKÇI CİNAYETİNE KARIŞMAKLA SUÇLANIYOR
Washington Post gazetesinin iddialarına göre Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Halid bin Selman'ın büyük bir payı bulunuyor
Kaşıkçı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Kaşıkçı'yı konsolosluğa gitmesi konusunda ikna ettiği ve kişisel garanti verdiği iddia ediliyor.