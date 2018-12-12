Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 12.12.2018 16:35
  • Son Güncelleme: 12.12.2018 16:37

Pompeo'dan Kaşıkçı i açıklaması

Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'li yayın kuruluşu Fox'ta i hakkında konuştu.

Pompeo'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Pompeo, i soruşturmasının sürdüğünü, 'nin Kaşıkçı cinayeti ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi.

TRUMP VELİAHT PRENS'İ SAVUNMUŞTU

Reuter'a konuşan ABD Başkanı Trump, Veliaht 'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi olup olmadığı sorusuna 'O 'ın lideri. Suudi Arabistan oldukça iyi bir müttefik' yanıtını vermişti.

Trump, 'Suudi Arabistan'ı desteklemek 'i desteklemek midir?' sorusuna ise 'Evet şu anda kesinlikle öyle' diyerek yanıtlamış ve Veliaht Prens Selman'ın kendinden emin bir şekilde Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bir ilgisi olmadığını söylediğini hatırlatmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriPompeo'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar