Pompeo'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının sürdüğünü, ABD'nin Kaşıkçı cinayeti ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi.

TRUMP VELİAHT PRENS'İ SAVUNMUŞTU

Reuter'a konuşan ABD Başkanı Trump, Veliaht Prens Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi olup olmadığı sorusuna 'O Suudi Arabistan'ın lideri. Suudi Arabistan oldukça iyi bir müttefik' yanıtını vermişti.

Trump, 'Suudi Arabistan'ı desteklemek Veliaht Prens'i desteklemek midir?' sorusuna ise 'Evet şu anda kesinlikle öyle' diyerek yanıtlamış ve Veliaht Prens Selman'ın kendinden emin bir şekilde Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bir ilgisi olmadığını söylediğini hatırlatmıştı.