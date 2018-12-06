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polisi 'e attı

Demokrasi dersi veren , insanlıkta sınıfta kaldı. polisi, ’e attı. Eylemcilerin direkt kafasını hedef aldı.

Fransız Dövrimi
Fransızlar akaryakıta getirilen ek vergiyi etti. Sarı Yelekliler eylemi, tüm ülkeyi etkiledi. Hükümet geri adım attı ancak bu da tansiyonu düşürmedi. 'in bir temsilcisi "Fransızlar kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyor" deyip eylemlerin süreceğini belirtti. Göstericiler protestolarına devam ederken, polisi kullanmaya geçti. Polisler, mermiyi doğrudan bir göstericinin yüzüne ateşledi. Uluslararası kuruluşlar ise tüm görüntülere ve yaşanan olaylara rağmen yönetimine tepki vermedi.

BM, geçen günlerde polisin kararında güç kullandığını açıklayarak Fransız polislerini tebrik etti. Bu arada eylemlerin bir benzeri 'da ortaya çıktı. Irak'ın güneyindeki Basra kentinde işsizlik nedeniyle düzenlenen ve "sarı yelek" giyen bir grubun da katıldığı gösterilerde 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Fransız polisi, eylemcilere kan kusturuyor.

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