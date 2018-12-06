Fransızlar akaryakıta getirilen ek vergiyi protesto etti. Sarı Yelekliler eylemi, tüm ülkeyi etkiledi. Hükümet geri adım attı ancak bu da tansiyonu düşürmedi. Sarı Yelekliler'in bir temsilcisi "Fransızlar kırıntı değil, ekmeğin tamamını istiyor" deyip eylemlerin süreceğini belirtti. Göstericiler protestolarına devam ederken, Fransız polisi plastik mermi kullanmaya geçti. Polisler, mermiyi doğrudan bir göstericinin yüzüne ateşledi. Uluslararası kuruluşlar ise tüm görüntülere ve yaşanan olaylara rağmen Fransa yönetimine tepki vermedi.
BM, geçen günlerde polisin kararında güç kullandığını açıklayarak Fransız polislerini tebrik etti. Bu arada eylemlerin bir benzeri Ortadoğu'da ortaya çıktı. Irak'ın güneyindeki Basra kentinde işsizlik nedeniyle düzenlenen ve "sarı yelek" giyen bir grubun da katıldığı gösterilerde 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Fransız polisi, eylemcilere kan kusturuyor.
BM, geçen günlerde polisin kararında güç kullandığını açıklayarak Fransız polislerini tebrik etti. Bu arada eylemlerin bir benzeri Ortadoğu'da ortaya çıktı. Irak'ın güneyindeki Basra kentinde işsizlik nedeniyle düzenlenen ve "sarı yelek" giyen bir grubun da katıldığı gösterilerde 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Fransız polisi, eylemcilere kan kusturuyor.
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