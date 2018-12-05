Dünya Fransa'ya kilitlendi. İnsan hakları ve demokrasiden bahseden Fransızlar, ortamı gerdi! Ülke genelinde akaryakıta getirilen vergi zamlarını protesto eden göstericiler başta başkent Paris olmak üzere tüm kentleri yangın yerine çevirdi. Gösterilerde aralarında 80 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Anayolların çevresine barikatlar ve çadırlar kuran 'sarı yelekliler', yoldan geçen araç sürücülerine eylemlere katılmalarını söyledi. Eylemler sonrası vergi kararının geri alınabileceği belirtildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe düzenlediği basın toplantısında halkın tepkisini çeken vergi zamlarının geri çekildiğini kaydetti. Philippe akaryakıta getirilen ek vergilerin altı ay süre ile askıya alındığını söyledi. Ancak bu tansiyonu düşürmedi.
'FAKİRDEN ALIP ZENGİNE..."
Bu kez de lise öğrencileri meydanlara indi. Bordeaux kentinde bir araya gelen lise öğrencileri, sarı yelekliler' protestoları kapsamında dün Fransız hükümetinin eğitim reformlarını protesto etti. Öğrenciler "Hepimiz fakirden alıp zengine veren Macron'a karşıyız" dedi. Fransa'nın başkenti Paris'te ambulans çalışanları, Ulusal Meclisin önünde bir ambulansı ateşe verdi.
TENCERE TAVA HEP AYNI HAVA
Gezi'deki gösterilerde kullanılan tencere ve tava bu kez Fransa'da göstericilerin elindeydi!
Eylemciler, Paris Moda Haftası'nın içeriğini de değiştirdi! Gösterici kadınlar, lüks elbiseleri ile meydanlara indi.
Göstericiler, sosyal medyada Macron ve eşiyle dalga geçti.
TEK DESTEK PAMELA'DAN
Dünyaca ünlü isimler, Fransa'daki gösteriler için ses etmedi! Tek tepki ise sadece ünlü yıldız Pamela Anderson'dan geldi. 51 yaşındaki Kanadalı-Amerikalı oyuncu, sosyal medya hesabı Twitter'daki adresinden Fransız polisini eleştirdi. Sahil Güvenlik dizisiyle akıllara kazınan Pamela, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayınlayarak, "Şiddeti hor görüyorum. Ama Fransız ve küresel elitlerin yapısal şiddeti ile kıyaslandığında, bu insanların şiddeti ve lüks arabaları yakması nedir" dedi. Ünlü oyuncunun bu mesajı, Fransız göstericiler tarafından sosyal medya tarafından beğeni rekoru aldı.
'FAKİRDEN ALIP ZENGİNE..."
Bu kez de lise öğrencileri meydanlara indi. Bordeaux kentinde bir araya gelen lise öğrencileri, sarı yelekliler' protestoları kapsamında dün Fransız hükümetinin eğitim reformlarını protesto etti. Öğrenciler "Hepimiz fakirden alıp zengine veren Macron'a karşıyız" dedi. Fransa'nın başkenti Paris'te ambulans çalışanları, Ulusal Meclisin önünde bir ambulansı ateşe verdi.
TENCERE TAVA HEP AYNI HAVA
Gezi'deki gösterilerde kullanılan tencere ve tava bu kez Fransa'da göstericilerin elindeydi!
Eylemciler, Paris Moda Haftası'nın içeriğini de değiştirdi! Gösterici kadınlar, lüks elbiseleri ile meydanlara indi.
Göstericiler, sosyal medyada Macron ve eşiyle dalga geçti.
TEK DESTEK PAMELA'DAN
Dünyaca ünlü isimler, Fransa'daki gösteriler için ses etmedi! Tek tepki ise sadece ünlü yıldız Pamela Anderson'dan geldi. 51 yaşındaki Kanadalı-Amerikalı oyuncu, sosyal medya hesabı Twitter'daki adresinden Fransız polisini eleştirdi. Sahil Güvenlik dizisiyle akıllara kazınan Pamela, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayınlayarak, "Şiddeti hor görüyorum. Ama Fransız ve küresel elitlerin yapısal şiddeti ile kıyaslandığında, bu insanların şiddeti ve lüks arabaları yakması nedir" dedi. Ünlü oyuncunun bu mesajı, Fransız göstericiler tarafından sosyal medya tarafından beğeni rekoru aldı.
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