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  • 06.12.2018 00:10

'da akaryakıt ları 2019 yılı için iptal edildi

'te akaryakıt larının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için düzenlenen gösterilere ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakanı Philippe, askıya alınan akaryakıt zamlarının alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması halinde iptal edilebileceğini söyledi. Fransa'da "sarı yeleklilerin" ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklandı.

Fransa gösteriler sonrası iptal etti!

'da "sarı yeleklilerin" ettiği akaryakıt larının 2019 yılı için iptal edildiği açıklandı.

Fransız basının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, daha önce 6 aylığına askıya alınan akaryakıt zamları gelecek yıl için iptal edildi.

Başbakan Edouard Philippe, bugün 'te yaptığı konuşmada, akaryakıt zamlarının alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması durumunda iptal edebileceklerini belirtmişti.

Philippe, dün de akaryakıtın yanı sıra elektrik ve gaz zamlarını da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.


PROTESTOLAR
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. 

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

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