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  • 20.11.2018 15:29
  • Son Güncelleme: 20.11.2018 15:38

raporunu gören 'li yetkili: Kaşıkçı i emrini Veliaht Prens'in verdiği gün gibi aşikar

Dışişleri Bakanlığında görevli bir yetkili, Suudi gazeteci inde emri Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğunu söyledi.

Emri Veliaht Prensin verdiği gün gibi aşikar

Merkezi Haber alma Teşkilatının () konuyla ilgili raporunu gören ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABC News'a yaptığı açıklamada, te Suudi liderliğinin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunu kimsenin tartışmadığını belirtti.

Yetkili, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğu değerlendirmesini yaptı.

CIA'İN "ÖLÜM EMRİNİ SELMAN VERDİ" İDDİASI

gazetesinin haberinde, CIA'in, gazeteci 'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

CIA BUGÜN TRUMP'A RAPORUNU SUNACAK

ABD Başkanı , CIA'den henüz brifing almadığını ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileriyle bu konuyu konuşacağını açıklamıştı.

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