  • Dünya
  • 04.11.2018 04:34
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 04:34

Harvard Üniversitesi Turki el Faysal'ın konferansını iptal etmiş

ABD'de , Turki el Faysal'ın bir konferansını, "Kaşıkçı olayı nedeniyle doğru zaman olmayacağı" gerekçesiyle iptal ettiği ortaya çıktı.

Harvarddan Suudi Prense Kaşıkçı vetosu

eski İstihbarat Başkanı el Faysal, The Daily Beast'e verdiği röportajda kendisine uzun zaman önce yaptığı misafir öğretim üyesi olarak konferans vermesi davetini iptal ettiğini belirtti.

Daha önce Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği görevini de yürüten Turki, üniversiteden kendisine, "Kaşıkçı olayı nedeniyle şu anda konferans vermeniz için doğru zaman olmayabilir." şeklinde bir bildiri geldiğini söyledi.

, bir dönem 'ye danışmanlık yapmıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmişti.

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