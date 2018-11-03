TAKVİM, bir ay önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hunharca katledildiği açıklanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedini ortadan kaldıran infaz ekibinin kim olduğuna ulaştı. Kaşıkçı'nın cansız bedenini ortada delil bırakmamak adına ortadan kaldıran ekipte 15 kişilik infaz timinin lideri istihbarat generali Maher Abdulaziz Mutreb ve Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah Muhammed Al Tubaigy ile timin üyesi Thaar Ghaleb Alharbi yer aldı. 15 kişilik infaz timinden Başkonsolos'un rezidansına 2 Ekim günü sadece Mutreb, Tubaigy ve Alharbi'nin gittiği belirlendi. Kaşıkçı'nın cesedinin saat 15:00'e kadar parçalanıp beş valizle konulup Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına taşındığı belirlendi. Cesedin valizler içinde 34 CC 1865 plaka numaralı konsolosluk aracı ile taşındığı anlaşıldı. Aracın 15.09'da Konsolosluk rezidansının bulunduğu Meşeli Sokak'ta rezidansın önünde görüntüsü bulunuyor. Araçtan eve 5 bavul taşındığı emniyet güçleri tarafından kamera kayıtları ile tespit edilmişti. Mutreb'in 18.20'deki uçakla Türkiye'den ayrıldığı görülürken Tubaigy ve Alharbi 22.46'da kalkan jetle İstanbul'u terk etti.
Maher Abdülaziz Mutreb
Salah Al Tubaigy
Thaar Ghaleb Alharbi
EVANJELİSTLERİ AĞIRLADI
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'den gelen ve aralarında Temsilciler Meclisinden Michel Bachmann'ın da bulunduğu Evanjelist bir heyeti sarayında ağırladı. Bu arada New York Times gazetesi, Trump yönetiminin Muhammed bin Selman'ın, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya karşı husumetinin farkında olduğunu ve cinayetin ardından Beyaz Saray'ın prensin yönetimdeki yerini korumak için çözüm arayışına girdiğini ileri sürdü.
ABDURAHMAN ŞİMŞEK - NAZİF KARAMAN
Maher Abdülaziz Mutreb
Salah Al Tubaigy
Thaar Ghaleb Alharbi
EVANJELİSTLERİ AĞIRLADI
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'den gelen ve aralarında Temsilciler Meclisinden Michel Bachmann'ın da bulunduğu Evanjelist bir heyeti sarayında ağırladı. Bu arada New York Times gazetesi, Trump yönetiminin Muhammed bin Selman'ın, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya karşı husumetinin farkında olduğunu ve cinayetin ardından Beyaz Saray'ın prensin yönetimdeki yerini korumak için çözüm arayışına girdiğini ileri sürdü.
ABDURAHMAN ŞİMŞEK - NAZİF KARAMAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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