  • Güncel
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 02:01
  • Gazete

’nın cesedini onlar yok etti

’nın cesedinin parçalanıp yok edildiği açıklandı. Detaylara TAKVİM ulaştı. Vahşi plana göre Maher Mutreb, ve Thaar Alharbi, konsolosluk rezidansına geçerek akşama kadar cesedi parçaladı. Üçlü, delilleri yok ederek Türkiye’den ayrıldı.

Cesedi onlar yok etti
TAKVİM, bir ay önce Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'nda hunharca katledildiği açıklanan Suudi gazeteci 'nın cesedini ortadan kaldıran infaz ekibinin kim olduğuna ulaştı. Kaşıkçı'nın cansız bedenini ortada delil bırakmamak adına ortadan kaldıran ekipte 15 kişilik infaz timinin lideri istihbarat generali Maher Abdulaziz Mutreb ve Kurumu Başkanı Salah Muhammed Al Tubaigy ile timin üyesi Thaar Ghaleb Alharbi yer aldı. 15 kişilik infaz timinden Başkonsolos'un rezidansına 2 Ekim günü sadece Mutreb, Tubaigy ve Alharbi'nin gittiği belirlendi. Kaşıkçı'nın cesedinin saat 15:00'e kadar parçalanıp beş valizle konulup Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına taşındığı belirlendi. Cesedin valizler içinde 34 CC 1865 plaka numaralı konsolosluk aracı ile taşındığı anlaşıldı. Aracın 15.09'da Konsolosluk rezidansının bulunduğu Meşeli Sokak'ta rezidansın önünde görüntüsü bulunuyor. Araçtan eve 5 bavul taşındığı emniyet güçleri tarafından kamera kayıtları ile tespit edilmişti. Mutreb'in 18.20'deki uçakla Türkiye'den ayrıldığı görülürken Tubaigy ve Alharbi 22.46'da kalkan jetle İstanbul'u terk etti.



Maher Abdülaziz Mutreb



Salah Al Tubaigy



Thaar Ghaleb Alharbi​



EVANJELİSTLERİ AĞIRLADI
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'den gelen ve aralarında Temsilciler Meclisinden Michel Bachmann'ın da bulunduğu Evanjelist bir heyeti sarayında ağırladı. Bu arada gazetesi, Trump yönetiminin Muhammed bin Selman'ın, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya karşı husumetinin farkında olduğunu ve cinayetin ardından Beyaz Saray'ın prensin yönetimdeki yerini korumak için çözüm arayışına girdiğini ileri sürdü.​



ABDURAHMAN ŞİMŞEK - NAZİF KARAMAN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCemal Kaşıkçı’nın cesedini onlar yok etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar