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  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:51
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inde baş şüpheli Kahtani

ABD basını Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak en önemli şüphelinin Suud el Kahtani olduğunu yazdı. ’in de bu nedenle işin içinde olduğunu belirtti

Baş şüpheli Kahtani
ABD'nin önde gelen gazetelerinden , Suudi Kraliyet ailesinden bazı kişiler, hükümet danışmanları, Batılı yetkililer, aktivistler gibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Muhammed bin Selman'ın basın danışmanı 40 yaşındaki Suud el-Kahtani'nin Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gönderilen suikast timini yöneten kişi olduğunu iddia net bir şekilde etti.



UÇAKLAR PRENSİN
Haberde, "Kahtani'nin bu teki muhtemel rolü, 'ın Veliaht Prens'i bu işin dışında tutma çabalarını da zora sokuyor" ifadesi kullanıldı. Habere göre Kahtani önce Suudi gazeteciye "Veliaht Prens editörlüğünüze değer veriyor. Sizi tekrar Suudi Arabistan'da görmek istiyor" mesajını gönderdi. 'nın ülkesine dönmemesi üzerine Suudi yönetimi gazetecinin oğlu Salih'e ülkeden çıkış yasağı koydu ve 'daki başkonsolosluktaki cinayet planlanmaya başlandı. Gazete, suikast timinin kullandığı ve Prens'in ofisi tarafından kontrol edilen havayolu şirketine ait uçakların kullanım iznini onaylama görevinin de Prens'te olduğunu belirtti.



Suud el-Kahtani

ONU KRAL GÖREVDEN ALDI
ABD basınına göre bin Abdulaziz'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türk yetkililerin topladığı delilleri gördükten sonra oğlunun danışmanı Kahtani'yi görevden aldı. Ancak Kahtani gözaltına alınmadı.

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